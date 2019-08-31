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В Индии почти 2 млн человек лишили гражданства

Новости » Общество    31.08.2019 - 14:21
В Индии почти 2 млн человек лишили гражданства
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Власти штата Ассам исключили из списка граждан почти 2 млн человек

Власти индийского штата Ассам лишили гражданства почти 2 млн местных жителей. Об этом сообщает РБК-Украина по ссылкой Reuters.

Как сообщается, местная власть осуществила проверку документов почти 33 млн жителей штата за нелегальную миграцию из соседнего Бангладеш. После проверки в Национальный реестр граждан были внесены лишь 31,1 млн человек.

Отмечается, что гражданства были лишены лица, которые сбежали в Индию из Бангладеш после 24 марта 1971 года, когда регион объявил об отделение от Пакистана. В целом индийское гражданство потеряли свыше 1,9 млн жителей Ассама.

Как пояснил координатор государственного реестра Патрик Хаджела, жители штата, которые были объявлены лицами без гражданства, имеют 120 дней, чтобы обратиться в судебные органы.

"Любой человек, который не доволен результатами и имеет претензии, может подать апелляцию в суды для иностранцев", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Индии объявило об отмене особого статуса единого мусульманского штата Джамму и Кашмир. Особый статус предоставлял штату право принимать собственные законы. Отмена особого статуса в частности означает, что люди из других штатов смогут покупать недвижимость в Кашмире.

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