В Індії майже 2 млн осіб позбавили громадянства

Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Влада штату Ассам виключила зі списку громадян майже 2 млн осіб

Влада індійського штату Ассам позбавила громадянства майже 2 млн місцевих жителів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters.

Як повідомляється, місцева влада здійснила перевірку документів майже 33 млн жителів штату через нелегальну міграцію із сусіднього Бангладеш. Після перевірки до Національного реєстру громадян було внесено лише 31,1 млн осіб.

Зазначається, що громадянства були позбавлені особи, які втекли до Індії з Бангладеш після 24 березня 1971 року, коли регіон оголосив про відділення від Пакистану. Загалом індійське громадянство втратили понад 1,9 млн жителів Ассаму.

Як пояснив координатор державного реєстру Патрік Хаджела, жителі штату, які були оголошені особами без громадянства, мають 120 днів, щоб звернутися до судових органів.

"Будь-яка людина, яка не задоволена результатами і має претензії, може подати апеляцію у суди для іноземців", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Індії оголосив про скасування особливого статусу єдиного мусульманського штату Джамму та Кашмір. Особливий статус надавав штату право ухвалювати власні закони. Скасування особливого статусу зокрема означає, що люди з інших штатів зможуть купувати нерухомість у Кашмірі.