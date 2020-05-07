В Индии 122 млн человек потеряли работу из-за карантина, который был введен для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ВВС.

Как сообщается, в апреле 122 млн человек потеряли работу из-за пандемии коронавируса. Так, По данным Центра мониторинга индийской экономики, уровень безработицы в стране находится на рекордно высоком уровне - 27,1%. По сравнению с США эти показатели в четыре раза выше.

Как отмечается, Индия находится на карантине с 25 марта, а число лабораторных случаев в стране составляет около 50 тыс. человек.

Напомним, в Индии зафиксировали вспышку коронавируса среди полицейских, которые в количестве около трех млн патрулируют города государства с населением в 1,3 миллиарда человек.

Ранее РБК-Украина писало, что Индия обязала всех работников государственного и частного секторов использовать поддерживаемый государством приложение для отслеживания местоположения.

Также сообщалось, что Индии 115 семей отправили на карантин после того, как у одного из жителей президентского дворца подтвердили коронавирус.