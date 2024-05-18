"Індіана" втретє переграла "Нікс" і перевела серію в сьомий матч: відео плей-офф НБА

НБА, плей-офф, Східна конференція, 2-й раунд

"Індіана" – "Нью-Йорк" – 116:103 (29:30, 32:21, 27:24, 28:28); серія – 3:3

Команда Ріка Карлайла взяла реванш після гучного фіаско на виїзді в ніч проти середи. Господарі зробили ставку на пресинг на кожному клаптику майданчика, уважну гру в обороні та точність передач. Щоправда, "Нікс" у першій чверті були готові до такого сценарію.

Зусиллями Дівінченцо та Макбрайда "Нью-Йорк" не тільки зіграв на рівних у стартовій 12-хвилинці, а й закінчили відрізок із мінімальною перевагою. Та в другій чверті "Пейсерс" видали ще один ривок, за яким лідер гостей Брансон і компанія вже не встигли.

Десятиочковий гандикап за підсумками першої половини дозволив "Індіані" спокійно почуватися до фінального свистка. "Пейсерс" зосередилися на активному контролі перебігу подій. Вони чудово почувалися під обома щитами та довели матч до логічної перемоги.

Отже, рахунок у серії востаннє став рівним (3:3). Вирішальний поєдинок 1/2 фіналу Сходу відбудеться в Нью-Йорку в неділю, 19 травня, ввечері. Переможець протистояння зустрінеться у фіналі конференції з "Бостон Селтікс".