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"Міннесота" несподівано розтрощила "Денвер" і перевела серію НБА в сьомий матч: відео

Міннеаполіс, П'ятниця 17 травня 2024 10:12
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"Міннесота" несподівано розтрощила "Денвер" і перевела серію НБА в сьомий матч: відео Фото: "Тімбервулвз" зупинили Джамала Мюррея та інших (startribune.com)
Автор: Антон Федорців

"Міннесота Тімбервулвз" сенсаційно легко переграла "Денвер Наггетс" і зрівняла рахунок у півфінальній серії до чотирьох перемог на Заході Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

НБА, плей-офф, Західна конференція, 2-й раунд

"Міннесота" – "Денвер" – 115:70 (31:14, 28:26, 27:21, 29:9); серія – 3:3

Після рівного старту зустрічі (9:9) "Тімбервулвз" полетіли рятувати серію. Господарі видали фантастичний відрізок до кінця першої чверті (22:5) та відправили "Наггетс" у стан гроггі. Утім, "Денвер" зміг поконкурувати з "Міннесотою" у другій 12-хвилинці.

Однак, 19-очкова перевага "Тімбервулвз" за підсумками першої половини далася взнаки. "Наггетс" відстали ще на 6 пунктів після третьої чверті. У фінальній же "Денвер" узагалі здався, набравши мізерні 9 очок за весь ігровий відрізок. Фінальний відрив "Міннесоти" склав 45 (!) пунктів, хоча на піку гандикап складав і цілих 50...

Найрезультативнішим на паркеті став лідер "Тімбервулвз" Ентоні Едвардс. Оборонець набрав 27 очок, зробив 4 підбирання і віддав 4 передачі за майже 34 хвилини в грі. У лавах "Наггетс" найкращим скорером став Нікола Йокіч (22 пункти).

Отже, після трьох поразок поспіль "Міннесота" повернулася на переможний шлях. Серія переходить у вирішальний, сьомий матч. Поєдинок відбудеться в неділю, 19 травня, ввечері.

До слова, напередодні "Бостон" став першим фіналістом Східної конференції НБА.

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