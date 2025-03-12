Індіан-Веллс-2025: Світоліна з камбеком вийшла в чвертьфінал, Костюк підраховує збитки (відео)

Дві найсильніші тенісистки України – Еліна Світоліна та Марта Костюк у ніч проти 12 березня зіграли матчі 1/8 фіналу на турнірі WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі.

WTA 1000, Індан-Веллс (США), 1/8 фіналу

Еліна Світоліна – Джессіка Пегула – 5:7, 6:1, 6:2

Марта Костюк – Чжен Ціньвень – 3:6, 2:6

Лідер українського тенісу Світоліна (№23 WTA) зустрічалась з дуже незручною для себе суперницею – четвертою в світі американкою Пегулою. Це була восьма зустріч тенісисток, особистий рахунок був – 5:2 на користь Пегули. Востаннє їхні шляхи перетинались у лютому на "тисячнику" в катарській Досі, де американка перемогла в двох сетах.

Цього разу ситуація знову складалась не на користь українки. Перший сет Світоліна програла в конкурентній боротьбі – 5:7. В другій партії хід зустрічі кардинально змінився: українка дозволила суперниці взяти лише один гейм (6:1) і зрівняла рахунок у грі. На старті третього сету Світоліна перемогла у п'яти з перших шести геймів й здобула вольову перемогу у матчі – 6:2. Поєдинок тривав майже дві години.

Світоліна вдруге у сезоні-2025 перемогла тенісистку з топ-5 світового рейтингу. Раніше вона на Australian Open здолала італійку Жасмін Паоліні. Для українки це другий вихід у чвертьфінал на турнірі в Індіан-Веллсі. Вперше вона пройшла до цієї стадії у 2019 році. Наступною суперницею першої вітчизняної ракетки стане "нейтральна" Мірра Андреєва, яка у світовому рейтингу посідає 11-ту сходинку.

Натомість Марта Костюк (№24 WTA) не змогла повторити своє минулорічне досягнення на турнірі в США, коли вона грала в півфіналі. На заваді стала олімпійська чемпіонка Парижа – Чжен Ціньвень з Китаю (№9 WTA). Вона легко здолала українку в двох сетах за 1 годину і 22 хвилини. Це була третя зустріч суперниць, до цього вони по одному разу перемагали одна одну.

Оскільки Костюк не змогла захистити бали, здобуті в Індіан-Веллсі минулого року, поразка значною мірою вплине на її особистий рейтинг. Українка скотиться у світовому списку ближче до четвертого десятку.