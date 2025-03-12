Индиан-Уэллс-2025: Свитолина с камбэком вышла в четвертьфинал, Костюк подсчитывает убытки (видео)

Две сильнейшие теннисистки Украины - Элина Свитолина и Марта Костюк в ночь на 12 марта сыграли матчи 1/8 финала на турнире WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе.

WTA 1000, Индан-Уэллс (США), 1/8 финала

Элина Свитолина - Джессика Пегула - 5:7, 6:1, 6:2

Марта Костюк - Чжэн Циньвэнь - 3:6, 2:6

Лидер украинского тенниса Свитолина (№23 WTA) встречалась с очень неудобной для себя соперницей - четвертой в мире американкой Пегулой. Это была восьмая встреча теннисисток, личный счет был - 5:2 в пользу Пегулы. Последний раз их пути пересекались в феврале на "тысячнике" в катарской Дохе, где американка победила в двух сетах.

На этот раз ситуация снова складывалась не в пользу украинки. Первый сет Свитолина проиграла в конкурентной борьбе - 5:7. Во второй партии ход встречи кардинально изменился: украинка позволила сопернице взять лишь один гейм (6:1) и сравняла счет в игре. На старте третьего сета Свитолина победила в пяти из первых шести геймов и одержала волевую победу в матче - 6:2. Поединок длился почти два часа.

Свитолина второй раз в сезоне-2025 победила теннисистку из топ-5 мирового рейтинга. Ранее она на Australian Open одолела итальянку Жасмин Паолини. Для украинки это второй выход в четвертьфинал на турнире в Индиан-Уэллсе. Впервые она прошла в эту стадию в 2019 году. Следующей соперницей первой отечественной ракетки станет "нейтральная" Мирра Андреева, которая в мировом рейтинге занимает 11-ю строчку.

В то же время Марта Костюк (№24 WTA) не смогла повторить свое прошлогоднее достижение на турнире в США, когда она играла в полуфинале. Помешала олимпийская чемпионка Парижа - Чжэн Циньвэнь из Китая (№9 WTA). Она легко одолела украинку в двух сетах за 1 час и 22 минуты. Это была третья встреча соперниц, до этого они по одному разу побеждали друг друга.

Поскольку Костюк не смогла защитить баллы, добытые в Индиан-Уэллсе в прошлом году, поражение в значительной степени повлияет на ее личный рейтинг. Украинка скатится в мировом списке ближе к четвертому десятку.