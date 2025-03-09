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Ястремську затримали в аеропорту Сан-Франциско: був замішаний Інтерпол

Сан-Франциско, Неділя 09 березня 2025 11:57
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Ястремську затримали в аеропорту Сан-Франциско: був замішаний Інтерпол Фото: Даяна Ястремська (instagram.com/dayana_yastremskay)
Автор: Андрій Костенко

Третя ракетка України Даяна Ястремська потрапила в неприємну ситуацію в США, коли прямувала до Індіан-Веллса для участі в турнірі WTA 1000.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ukrainian Tennis.

Вітчизняну тенісистку затримали в аеропорту Сан-Франциско та ледь не депортували до України.

"Я летіла до Штатів маршрутом Ніцца – Стамбул, Стамбул – Сан-Франциско, і після прильоту мене хотіли депортувати до України, бо хтось через Інтерпол офіційно подав заяву до США, що мій паспорт із візою загублено. Насправді це не так, мій паспорт був у мене на руках і взагалі ніколи не губився", – розповіла тенісистка.

Вона провела чотири години в аеропорту під наглядом поліції, чекаючи на результати перевірки. За її словами, згідно з американським законодавством, якщо паспорт фігурує в системі як загублений, то віза автоматично втрачає чинність.

"Мені її закреслили, і, чесно кажучи, я думала, що все, припливли, летимо назад. Хоча насправді віза в мене була ще на два роки", – зізналася Ястремська.

Зрештою, після кількох годин очікування тенісистці видали документ, що дозволяє перебувати в США протягом шести місяців, після чого візу потрібно буде поновити.

"Було нервово і напружено, прямо як у фільмах. Найцікавіше, що в системі вони не бачили, від кого надійшла інформація, що мій паспорт загублено. Дякую американцям, що впустили, а то зараз, замість участі в турнірі, я б могла сидіти вдома", — додала тенісистка.

Ястремська на турнірі в Індіан-Веллсі: що відомо

Тенісистка, яка посідає в світовому рейтингу 46-ту сходинку, стартувала на змаганні категорії WTA 1000 з першого кола. Там вона легко перемогла китаянку Юань Юе (6:2, 6:4).

У другому колі одеситка грала проти 32-ї у світі Онс Жабер з Тунісу і знову тріумфувала – 6:3, 6:1. У наступному раунді українка зустрінеться з другою ракеткою світу – полькою Ігою Свьонтек, якій поступилася на попередному турнірі в Дубаї (ОАЕ).

Раніше стало відомо, що Трамп призначив себе головою групи, яка контролюватиме організацію ЧС-2026 з футболу.

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Теніс Даяна Ястремська
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