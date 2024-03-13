Індіан-Веллс-2024: Костюк здолала одну росіянку та вийшла на іншу в 1/4 фіналу

Українка Марта Костюк здолала російську тенісистку під нейтральним прапором Анастасію Павлюченкову в четвертому колі престижних змагань у Каліфорнії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

BNP Paribas Open, 4-й раунд, жінки

Павлюченкова – Костюк – 0:2 (4:6, 1:6)

У дебюті зустрічі опонентки обмінялися брейками та зосередилися на власних подачах. Ключовим у стартовому сеті виявився дев'ятий гейм. Саме за рахунку 4:4 Костюк із третьої спроби вдруге виборола пункт на подачі росіянки та в наступному ж геймі закрила партію.

А от у другому сеті боротьби не вийшло. Після спокійного старту вітчизняна тенісистка взяла п'ять геймів поспіль і завершила партію і матч усього за 32 хвилини. Костюк оформила три брейки. Два фінальних гейми українка взагалі взяла "під нуль" і відправила Павлюченкову пакувати валізи.

У наступному колі Костюк зустрінеться зі ще однією "нейтралкою" – Анастасією Потаповою. Вона встигла вибити в Індіан-Веллсі чешку Боузкову, аргентинку українського походження Подороску та італійку Паоліні. Поєдинок відбудеться 14 березня ввечері.

Американський турнір належить до категорії WTA 1000. Загальний призовий фонд змагань склав понад 9,25 млн доларів. Костюк раніше тричі виступала в Індіан-Веллсі, але раніше ніколи не проходила навіть другий раунд змагань.