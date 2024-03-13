Индиан-Уэллс-2024: Костюк одолела одну россиянку и вышла на другую в 1/4 финала

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

BNP Paribas Open, 4-й раунд, женщины

Павлюченкова – Костюк – 0:2 (4:6, 1:6)

В дебюте встречи оппонентки обменялись брейками и сосредоточились на своих подачах. Ключевым в стартовом сете оказался девятый гейм. Именно при счете 4:4 Костюк с третьей попытки второй раз завоевала пункт на подаче россиянки и в следующем же гейме закрыла партию.

А вот во втором сете борьбы не вышло. После спокойного старта отечественная теннисистка взяла пять геймов подряд и завершила партию и матч всего за 32 минуты. Костюк оформила три брейка. Два финальных гейма украинка вообще взяла "под ноль" и отправила Павлюченкову паковать чемоданы.

В следующем круге Костюк встретится с еще одной "нейтралкой" – Анастасией Потаповой. Она успела выбить в Индиан-Уэллсе чешку Боузкову, аргентинку украинского происхождения Подороску и итальянку Паолини. Поединок состоится вечером 14 марта.

Американский турнир относится к категории WTA 1000. Общий призовой фонд соревнований составил свыше 9,25 млн долларов. Костюк раньше трижды выступала в Индиан-Уэллсе, но раньше никогда не проходила даже второй раунд соревнований.