Индиан-Уэллс-2024: Костюк одолела одну россиянку и вышла на другую в 1/4 финала
Украинка Марта Костюк одолела российскую теннисистку под нейтральным флагом Анастасию Павлюченкову в четвертом круге престижных соревнований в Калифорнии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
BNP Paribas Open, 4-й раунд, женщины
Павлюченкова – Костюк – 0:2 (4:6, 1:6)
В дебюте встречи оппонентки обменялись брейками и сосредоточились на своих подачах. Ключевым в стартовом сете оказался девятый гейм. Именно при счете 4:4 Костюк с третьей попытки второй раз завоевала пункт на подаче россиянки и в следующем же гейме закрыла партию.
А вот во втором сете борьбы не вышло. После спокойного старта отечественная теннисистка взяла пять геймов подряд и завершила партию и матч всего за 32 минуты. Костюк оформила три брейка. Два финальных гейма украинка вообще взяла "под ноль" и отправила Павлюченкову паковать чемоданы.
В следующем круге Костюк встретится с еще одной "нейтралкой" – Анастасией Потаповой. Она успела выбить в Индиан-Уэллсе чешку Боузкову, аргентинку украинского происхождения Подороску и итальянку Паолини. Поединок состоится вечером 14 марта.
Американский турнир относится к категории WTA 1000. Общий призовой фонд соревнований составил свыше 9,25 млн долларов. Костюк раньше трижды выступала в Индиан-Уэллсе, но раньше никогда не проходила даже второй раунд соревнований.
К слову, ранее Свитолина проиграла американке Наварро и вылетела из Indian Wells Open.
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