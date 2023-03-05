Індексація страхових виплат: ПФУ повідомив, на скільки підвищать суми з березня

Страхові виплати - це кошти, що виплачуються застрахованим особам у разі настання страхового випадку. Перерахування може бути як індивідуальним, пов’язаним з обставинами конкретної людини, так і масовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз’яснення Пенсійного фонду України ( ПФУ ).

Як зазначили в прес-службі, індивідуальне перерахування щомісячних страхових виплат проводиться у зв’язку зі зміною ступеня втрати професійної працездатності людини (у %) або зміною складу сім’ї померлого. Таке перерахування здійснюється за відповідним зверненням потерпілого або члена його сім’ї.

Масове перерахування щомісячних страхових виплат проводиться без звернення людини щороку, з 1 березня, на коефіцієнт, що враховує показники зростання споживчих цін та середньої заробітної плати (доходу) в Україні.

У 2023 році коефіцієнт збільшення щомісячних страхових виплат становить 1,197 (в межах максимального розміру). В результаті перерахування виплати розмір збільшення не може перевищувати 1500 гривень, повідомили у ПФУ.