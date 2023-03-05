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Индексация страховых выплат: ПФУ сообщил, на сколько повысят суммы с марта

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Украина, Воскресенье 05 марта 2023 07:57
Индексация страховых выплат: ПФУ сообщил, на сколько повысят суммы с марта Фото: страховые выплаты индексируют с коэффициентом 1,20 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Страховые выплаты - это средства, выплачиваемые застрахованным лицам в случае наступления страхового случая. Перечисление может быть как индивидуальным, связанным с обстоятельствами конкретного человека, так и массовым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Как отметили в пресс-службе, индивидуальный перерасчет ежемесячных страховых выплат производится в связи с изменением степени утраты профессиональной трудоспособности человека (в %) или изменением состава семьи умершего. Такой перерасчет производится после соответствующего обращения потерпевшего или члена его семьи.

Массовый перерасчет ежемесячных страховых выплат производится без обращения человека ежегодно с 1 марта на коэффициент, учитывающий показатели роста потребительских цен и средней заработной платы в Украине.

В 2023 году коэффициент увеличения ежемесячных страховых выплат составляет 1,197 (в пределах максимального размера). В результате перерасчет выплаты размер увеличения не может превышать 1500 гривен, сообщили в ПФУ.

Напомним, правительство Украины приняло постановление об индексации пенсионных и страховых выплат с 1 марта. Перерасчеты производятся Пенсионным фондом без дополнительных обращений пенсионеров, по материалам пенсионных дел.

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