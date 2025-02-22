Індексація пенсій з 1 березня: хто залишиться без підвищення

В Україні заплановано індексацію пенсій на 1 березня 2025 року, що має на меті підвищити розмір виплат для більшості пенсіонерів. Однак деякі категорії громадян не отримають підвищення пенсійних виплат у рамках цієї індексації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням постанову про порядок індексації пенсій в Україні від 20 лютого 2019 р. № 124 .

Індексація стосується непрацюючих громадян України, які отримують пенсію за законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, тобто з солідарної системи.

Пенсії підвищуються на коефіцієнт, який враховує інфляцію за минулий рік та підвищення зарплат за три роки. Цього року він за розрахунками повинен становити 1,115.

При цьому індексація стосується лише базової пенсії без урахування додаткових доплат, гарантій тощо.

Хто не отримає підвищення

З 1 березня не отримають підвищення 2,8 млн пенсіонерів, які продовжують працювати. Для них передбачений інший механізм підвищення з квітня. Розмір збільшення буде значно меншим, ніж індексація.

Індексація пенсій не застосовується до осіб, які вийшли на пенсію після 1 січня 2025 року, оскільки їхні пенсії вже розраховані з урахуванням актуальних заробітних плат, і тому немає потреби в додатковому коригуванні.

Крім того, пенсії, призначені за останні три роки, не підлягають індексації, оскільки розрахунки базуються на сучасному рівні зарплат. Однак для таких пенсіонерів може бути встановлена невелика надбавка (наприклад, 100 гривень), як це було усі останні роки.

Індексація також не торкнеться пенсіонерів, чия пенсія перевищує 10 прожиткових мінімумів, що становить 23 610 гривень.

Спеціальні та інші пенсії, що регулюються окремими законами, можуть бути проіндексовані за рішенням уряду з 1 березня, як це було зроблено 2024 році. Зокрема, це пенсії військовим, колишнім чиновникам та чорнобильцям.

Розмір збільшення пенсій

Нагадаємо, у проєкті бюджету Пенсійного фонду України на доплати, визначені постановами Кабінету міністрів про індексацію пенсійних виплат та додаткові заходи підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення, передбачено 44,7 млрд гривень.

У лютому ПФУ визначив показник середньої заробітної плати за 2024 рік, з якої сплачувалися страхові внески і яка використовується для обчислення пенсії. Цей показник дозволяє визначити коефіцієнт індексації пенсій, який становитиме 1,115.

Остаточні параметри індексації пенсій днями затвердить уряд.

Зазвичай уряд у своїй постанові визначає мінімальний та максимальний розмір підвищення. Наприклад, у 2024 році мінімальна надбавка складала 100 гривень, а максимальна - 1500 гривень.