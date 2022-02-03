Индекс Биг-Мака: доллар в Украине должен стоить 12 гривен

Согласно данным издания, Биг-Мак стоит в Украине 69 гривен, в то время как в США - 5,81 долларов. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 58,1% по сравнению с фактическим обменным курсом 28,37 грн/доллар, а курс по покупательной способности должен быть на уровне 11,88 грн/доллар.

Самыми недооцененными валютами мира в январе 2022 года являются денежные единицы России, Турции Индонезии.

Переоцененными валютами являются только швейцарский франк и норвежская крона. В Швейцарии Биг-Мак стоит на 22,2% дороже, чем в США, в Норвегии - на 10,0%.