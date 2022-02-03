Індекс Біг-Маку: долар в Україні повинен коштувати 12 гривень

Згідно з даними видання, Біг-Мак коштує в Україні 69 гривень, у той час як у США - 5,81 доларів. Таким чином, курс української валюти недооцінений на 58,1% в порівнянні з фактичним обмінним курсом 28,37 грн/Долар, а курс за купівельною спроможністю повинен бути на рівні 11,88 грн/Долар.

Найбільш недооціненими валютами світу в січні 2022 року є грошові одиниці Росії, Туреччини Індонезії.

Переоціненими валютами є тільки Швейцарський франк І Норвезька крона. У Швейцарії Біг-Мак коштує на 22,2% дорожче, ніж у США, в Норвегії - на 10,0%.