RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Індекс Біг-Маку: долар в Україні повинен коштувати 12 гривень

Автор: Олександр Білоус

Українська гривня опустилася на шосте місце з кінця в списку найбільш недооцінених валют світу в оновленому індексі Біг-Маку. Півроку тому гривня перебувала на восьмому місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані рейтингу видання The Economist за січень 2022 року.

Згідно з даними видання, Біг-Мак коштує в Україні 69 гривень, у той час як у США - 5,81 доларів. Таким чином, курс української валюти недооцінений на 58,1% в порівнянні з фактичним обмінним курсом 28,37 грн/Долар, а курс за купівельною спроможністю повинен бути на рівні 11,88 грн/Долар.

Найбільш недооціненими валютами світу в січні 2022 року є грошові одиниці Росії, Туреччини Індонезії.

Переоціненими валютами є тільки Швейцарський франк І Норвезька крона. У Швейцарії Біг-Мак коштує на 22,2% дорожче, ніж у США, в Норвегії - на 10,0%.

Індекс Big Mac index був розроблений виданням The Economist в 1986 році. Методологія розрахунку індексу базується на теорії паритету купівельної спроможності (ППС), за якою валютний курс повинен зрівнювати вартість кошика товарів (в даному випадку бургера) в різних країнах.

Нагадаємо, за даними Глобального раунду програми міжнародних зіставлень Світового банку, в 2017 році середні ціни в Україні становили 33,4% від рівня середніх по світу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара