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Индекс Биг-Мака: доллар в Украине должен стоить 12 гривен

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Украина, Четверг 03 февраля 2022 10:21
Индекс Биг-Мака: доллар в Украине должен стоить 12 гривен Фото: гривна недооценена почти на 60% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинская гривна опустилась на шестое место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном Индексе Биг-Мака. Полгода назад гривна находилась на восьмом месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные рейтинга издания The Economist за январь 2022 года.

Согласно данным издания, Биг-Мак стоит в Украине 69 гривен, в то время как в США - 5,81 долларов. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 58,1% по сравнению с фактическим обменным курсом 28,37 грн/доллар, а курс по покупательной способности должен быть на уровне 11,88 грн/доллар.

Индекс Биг-Мака: доллар в Украине должен стоить 12 гривен

Самыми недооцененными валютами мира в январе 2022 года являются денежные единицы России, Турции Индонезии.

Переоцененными валютами являются только швейцарский франк и норвежская крона. В Швейцарии Биг-Мак стоит на 22,2% дороже, чем в США, в Норвегии - на 10,0%.

Индекс Биг-Мака: доллар в Украине должен стоить 12 гривен

Индекс Big Mac index был разработан изданием The Economist в 1986 году. Методология расчета индекса базируется на теории паритета покупательной способности (ППС), по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров (в данном случае бургера) в разных странах.

Напомним, по данным Глобального раунда Программы международных сопоставлений Всемирного банка, в 2017 году средние цены в Украине составляли 33,4% от уровня средних по миру.

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