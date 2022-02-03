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Індекс Біг-Маку: долар в Україні повинен коштувати 12 гривень

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Україна, Четвер 03 лютого 2022 10:21
Індекс Біг-Маку: долар в Україні повинен коштувати 12 гривень Фото: гривня недооцінена майже на 60% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українська гривня опустилася на шосте місце з кінця в списку найбільш недооцінених валют світу в оновленому індексі Біг-Маку. Півроку тому гривня перебувала на восьмому місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані рейтингу видання The Economist за січень 2022 року.

Згідно з даними видання, Біг-Мак коштує в Україні 69 гривень, у той час як у США - 5,81 доларів. Таким чином, курс української валюти недооцінений на 58,1% в порівнянні з фактичним обмінним курсом 28,37 грн/Долар, а курс за купівельною спроможністю повинен бути на рівні 11,88 грн/Долар.

Індекс Біг-Маку: долар в Україні повинен коштувати 12 гривень

Найбільш недооціненими валютами світу в січні 2022 року є грошові одиниці Росії, Туреччини Індонезії.

Індекс Біг-Маку: долар в Україні повинен коштувати 12 гривень

Переоціненими валютами є тільки Швейцарський франк І Норвезька крона. У Швейцарії Біг-Мак коштує на 22,2% дорожче, ніж у США, в Норвегії - на 10,0%.

Індекс Big Mac index був розроблений виданням The Economist в 1986 році. Методологія розрахунку індексу базується на теорії паритету купівельної спроможності (ППС), за якою валютний курс повинен зрівнювати вартість кошика товарів (в даному випадку бургера) в різних країнах.

Нагадаємо, за даними Глобального раунду програми міжнародних зіставлень Світового банку, в 2017 році середні ціни в Україні становили 33,4% від рівня середніх по світу.

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