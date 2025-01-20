Інавгурація Дональда Трампа. Що потрібно знати про вступ на посаду нового президента США

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Місце, час та перебіг церемонії

Переможець виборів у США Дональд Трамп вступить на посаду президента 20 січня 2025. Церемонія стартує о 12:00 за східноамериканським часом (19:00 за Києвом).

Події цього важливого для американців дня включатимуть:

ранкове богослужіння в церкві святого Іоанна навпроти Білого дому;

зустріч Трампа та Байдена, а також їх дружин на чаювання у Білому домі;

складанні присяги;

інавгураційна промова Трампа;

прощання з президентом Джо Байденом та віцепрезиденткою Камалою Гарріс;

підписання перехідних документів та фото в президентській кімнаті Капітолія;

інавгураційний обід у скульптурній залі Капітолія;

військовий парад;

підписання перших президентських указів в Овальному кабінеті;

За традицією, інавгурація мала відбутися на західних сходах будівлі Капітолія у Вашингтоні. Проте церемонію перенесли у приміщення через морозну погоду. Це перший випадок з 1985 року.

Віцепрезидент та президент складуть присягу в ротонді Капітолія, після чого Трамп приєднається до глядачів, які спостерігатимуть за подіями на арені Capital One замість Національної алеї. Там також відбудеться військовий парад.

"Ми відкриємо Capital One Arena у понеділок для перегляду цієї історичної події наживо та проведення Президентського параду. Я приєднаюся до натовпу в Capital One після присяги", – зазначив Трамп.

Ввечері 47-й президент відвідає три інавгураційні бали: бал Головнокомандувача за участю військових (The Commander in Chief Ball), бал Liberty та Starlight ball, де будуть присутні найбільші спонсори президентської кампанії. Очікується, що новий лідер Штатів виступить на всіх трьох заходах.

Фото: інавгурацію Трампа перенесли всередину будівлі Капітолія (Getty Images)

На інавгурації діятимуть посилені заходи безпеки. У Вашингтоні встановлено огорожі, контрольно-пропускні пункти, заборонили паркування та проїзд певними дорогами. Залучено понад 20 тис. правоохоронців та військовослужбовців. Місто оголошено безпольотною зоною.

Правоохоронні служби заявляють, що урахували події січня 2021 року, коли стався штурм будівлі Конгресу, тому ретельна підготовка до інавгурації тривала з літа.

Водночас кілька громадських організацій анонсували проведення мітингів проти Трампа у день церемонії.

Присяга та інавгураційна промова

За усталеними правилами, першим складе присягу новообраний віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Далі урочисту клятву промовить американський лідер Дональд Трамп зі словами: "Я урочисто клянусь, що сумлінно виконуватиму обов’язки Президента Сполучених Штатів і намагатимусь у міру своїх можливостей зберігати, захищати та захищати Конституцію Сполучених Штатів".

Після присяги президент виступить з інавгураційною промовою. Зміст заздалегідь невідомий, проте Трамп анонсував, що промова має підняти настрій американців. "Це буде посланням єдності", – розповів політик.

Варто зазначити, що 8 років тому під час своєї першої інавгураційної промови Трамп зосередився на критиці, описував США як зруйновану країну та обіцяв покласти край "американській бійні".

Хто відвідає інавгурацію Трампа

46-й президент Джо Байден у день завершення своїх повноважень пообіцяв відвідати інавгурацію наступника разом із дружиною. При цьому Дональд Трамп у 2021 році, перебуваючи у тій же ролі, що зараз Байден, проігнорував інавгурацію.

Також на церемонії будуть присутні експрезиденти Барак Обама, Джордж Буш і Білл Клінтон, але вони відмовилися від участі в інавгураційному ланчі.

Колишня перша леді Лора Буш, а також ексдержсекретар і дружина 42-го президента США Гілларі Клінтон завітають на захід біля Капітолія, а от Мішель Обами на інавгурації не буде.

Фото: церемонію інавгурації Трампа відвідає Джо Байден (Getty Images)

Зазвичай на інавгураціях президента США інші країни представляють дипломати, а не вище керівництво. Такі правила передусім обумовлені протоколом безпеки. Проте Дональд Трамп порушив встановлений порядок, та запросив кількох державних лідерів.

Зокрема запрошення отримав очільник Китаю Сі Цзиньпін. Однак замість нього на інавгурацію Трампа приїде віцепрезидент Хань Чжен. Як писало Politico, таке рішення КНР може розчарувати команду нового президента США, бо Хань Чжен відіграє символічну роль у структурі влади Китаю.

Про плани приїхати до Вашингтона і особисто привітати Трампа із поверненням у президентське крісло оголосив лідер Аргентини Хав'єр Мілей.

Також ЗМІ повідомляли, що на інавгурації буде прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, але напередодні стало відомо, що найближчий європейський соратник Трампа 20 січня виступатиме в Будапешті із промовою за підсумками угорського головування в ЄС.

Можлива присутність президента Сальвадору Найіба Букеле та прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні. Запрошення від Трампа отримала опозиційна лідерка Грузії Саломе Зурабішвілі.

У Вашингтон також приїдуть очільники МЗС Індії та Японії.

Крім того, низка ультраправих європейських політиків оголосили про свою участь в якості гостей церемонії. Очікується, що буде присутнім один із лідерів ультраправої німецької партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Тіно Хрупалла, британський лідер євроскептиків Найджел Фарадж, французький правий політик Ерік Земмур.

Крім того, Дональд Трамп заявив, що хотів би бачити на церемонії президента України Володимира Зеленського, але офіційно не запрошував його.

На питання журналістів, чи надсилали лідеру України запрошення на інавгурацію, Трамп відповів: "Ні, але якщо він хоче приїхати, я б хотів, щоб він був. Я маю на увазі, що я не запросив його зараз".

Відомо, що почесними гостями події стануть три найбагатші людини планети. Засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск, генеральний директор Meta Марк Цукерберг та засновник маркетплейсу Amazon Джефф Безос будуть сидіти на спеціальній платформі разом із членами команди нового президента.

Інавгурацію Трампа планує відвідати генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу, генеральний директор Google Сундар Пічаї, гендиректор OpenAI Сем Альтман.

Серед інших гостей церемонії традиційно будуть члени родини нового президента, представники Конгресу, судді Верховного суду, високопоставлені військові, а також нагороджені медаллю Пошани.

Водночас кілька членів Демократичної партії у Конгресі заявили про бойкот інавгурації, зокрема через події 4 роки тому, коли прихильники Трампа влаштували штурм Капітолія під час затвердження результатів виборів.

Церемонія вступу на посаду 47-го президента США не обійдеться без участі зірок. Кантрі-співачка Кері Андервуд на інавгурації виконає пісню "America the Beautiful" у супроводі хору Збройних сил та Військово-морської академії США.

Також заплановані виступи диско-гурту Village People та оперного співака Крістофера Маччіо, який виконає державний гімн.

Чим займеться президент у день вступу на посаду

У другій половині дня 20 січня Дональд Трамп пообіцяв взятися до роботи. Він планує підписати низку виконавчих указів, які не потребують схвалення Конгресу, та мають на меті скасувати багато рішень адміністрації Джо Байдена.

Очікується, що президент підпише наказ, який надасть офіцерам імміграційної служби більше свободи для арешту мігрантів без кримінального минулого.

Також Трамп може ухвалити накази про відправку більшої кількості військ на кордон США та Мексики та відновлення будівництво стіни на кордоні.

Перші президентські ініціативи, вірогідно, будуть спрямовані та збільшення видобутку нафти. Таким чином, новий лідер Штатів втілить одну зі своїх передвиборчих обіцянок, яка звучала як "бури, крихітко, бури".

Трамп також може оголосити про помилування засуджених федеральним урядом за участь в заворушеннях у Капітолії США 6 січня 2021.

Фото: штурм Капітолія в січні 2021 (Getty Images)

Ажіотаж та мільйонні пожертви на інавгурацію

Ввечері 20 січня 2025 відбудеться кілька вечірок та концертів, на яких очікується участь президента і першої леді. Ці заходи фінансує інавгураційний комітет Трампа.

За інформацією видання The New York Times, команді республіканця вдалося зібрати рекордні 170 млн доларів (під час першої інавгурації Трампа сума становила 107 млн доларів).

Найбільшим спонсорам комітет пообіцяв квитки на важливі інавгураційні заходи, серед яких безпосередньо церемонія вступу Дональда Трампа на посаду та урочиста вечеря з президентом та його дружиною. Проте спонсорів виявилося так багато, що для них не вистачило VIP-квитків.

Зазначимо, про мільйонні пожертви на події інавгурації оголосили гендиректор OpenAI Сем Альтман, керівник Meta Марк Цукерберг, гендиректор Uber Technologies Дара Хосровшахі.

Компанії Ford Motor Company та General Motors заявили, що пожертвують по 1 мільйону доларів кожна та нададуть автопарк для інавгурації. Генеральний директор Amazon Джефф Безос запропонував транслювати церемонію на Amazon Prime.

Як пише NYT, "ажіотаж навколо пожертв на інавгурацію Трампа демонструє, наскільки заможні спонсори та компанії прагнуть заслужити прихильність" майбутнього лідера країни.

При підготовці використовувалися: публікації Reuters, CNN, NYT, FOX5, The Hill, Politico, дані сайту usa.gov, заява Дональда Трампа в інтерв'ю NBC News.