Инаугурация Дональда Трампа. Что нужно знать о вступлении в должность нового президента США

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Место, время и ход церемонии

Победитель выборов в США Дональд Трамп вступит в должность президента 20 января 2025. Церемония стартует в 12:00 по восточноамериканскому времени (19:00 по Киеву).

События этого важного для американцев дня будут включать:

утреннее богослужение в церкви святого Иоанна напротив Белого дома;

встреча Трампа и Байдена, а также их жен на чаепитие в Белом доме;

принесение присяги у Капитолия;

инаугурационная речь Трампа;

прощание с президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис;

подписание переходных документов и фотографий в президентской комнате Капитолия;

инаугурационный обед в скульптурном зале Капитолия;

военный парад;

подписание первых президентских указов в Овальном кабинете.

По традиции, инаугурация должна была состояться на западной лестнице здания Капитолия в Вашингтоне. Однако церемонию перенесли в помещение из-за морозной погоды. Это первый случай с 1985 года.

Вице-президент и президент примут присягу в ротонде Капитолия, после чего Трамп присоединится к зрителям, которые будут наблюдать за событиями на арене Capital One вместо Национальной аллеи. Там же состоится военный парад.

"Мы откроем Capital One Arena в понедельник для просмотра этого исторического события вживую и проведения Президентского парада. Я присоединюсь к толпе в Capital One после присяги", – отметил Трамп.

Вечером 47-й президент посетит три инаугурационных бала: бал Главнокомандующего с участием военных (The Commander in Chief Ball), бал Liberty и Starlight ball, где будут присутствовать крупнейшие спонсоры президентской кампании. Ожидается, что новый лидер Штатов выступит на всех трех мероприятиях.

Фото: инаугурацию Трампа перенесли внутрь здания Капитолия (Getty Images)

На инаугурации будут действовать усиленные меры безопасности. В Вашингтоне установлены ограждения, контрольно-пропускные пункты, запретили парковку и проезд по определенным дорогам. Привлечено более 20 тыс. правоохранителей и военнослужащих. Город объявлен бесполетной зоной.

Правоохранительные службы заявляют, что учли события января 2021, когда произошел штурм здания Конгресса, поэтому тщательная подготовка к инаугурации продолжалась с лета.

В то же время несколько общественных организаций анонсировали проведение митингов против Трампа в день церемонии.

Присяга и инаугурационная речь

По установленным правилам, первым примет присягу новоизбранный вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Далее торжественную клятву произнесет американский лидер Дональд Трамп со словами: "Я торжественно клянусь, что добросовестно буду исполнять обязанности Президента Соединенных Штатов и постараюсь по мере своих возможностей сохранять, защищать и защищать Конституцию Соединенных Штатов".

После присяги президент выступит с инаугурационной речью. Содержание заранее неизвестно, однако Трамп анонсировал, что речь должна поднять настроение американцев. "Это будет посланием единства", – рассказал политик.

Следует отметить, что 8 лет назад во время своей первой инаугурационной речи Трамп сосредоточился на критике, описывал США как разрушенную страну и обещал положить конец "американской бойне".

Кто посетит инаугурацию Трампа

46-й президент Джо Байден в день завершения своих полномочий пообещал посетить инаугурацию преемника вместе с супругой. При этом Дональд Трамп в 2021 году, находясь в той же роли, что сейчас Байден, проигнорировал инаугурацию.

Также на церемонии будут присутствовать экс-президенты Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон, но они отказались от участия в инаугурационном ланче.

Бывшая первая леди Лора Буш, а также экс-госсекретарь и жена 42-го президента США Хиллари Клинтон приедут на мероприятие у Капитолия, а вот Мишель Обамы на инаугурации не будет.

Фото: церемонию инаугурации Трампа посетит Джо Байден (Getty Images)

Обычно на инаугурациях президента США другие страны представляют дипломаты, а не высшее руководство. Такие правила прежде всего обусловлены протоколом безопасности. Однако Дональд Трамп нарушил установленный порядок и пригласил нескольких государственных лидеров.

В частности, приглашение получил глава Китая Си Цзиньпин. Но вместо него на инаугурацию Трампа приедет вице-президент Хань Чжэн. Как писало Politico, такое решение КНР может разочаровать команду нового президента США, потому что Хань Чжэн играет символическую роль в структуре власти Китая.

О планах приехать в Вашингтон и лично поздравить Трампа с возвращением в президентское кресло объявил лидер Аргентины Хавьер Милей.

Также СМИ сообщали, что на инаугурации будет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, но накануне стало известно, что ближайший европейский соратник Трампа 20 января выступит в Будапеште с речью по итогам венгерского председательства в ЕС.

Возможно присутствие президента Сальвадора Найиба Букеле и премьер-министра Италии Джорджии Мелони. Приглашение от Трампа получила оппозиционный лидер Грузии Саломе Зурабишвили.

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару сообщал, что его пригласили на инаугурацию и он будет пытаться вернуть свой конфискованный (по обвинению в преступлениях против государства) паспорт, чтобы быть на церемонии.

В Вашингтон также приедут главы МИД Индии и Японии.

Кроме того, ряд ультраправых европейских политиков объявили о своем участии в качестве гостей церемонии. Ожидается, что будет присутствовать один из лидеров ультраправой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Тино Хрупалла, британский лидер евроскептиков Найджел Фарадж, французский правый политик Эрик Земмур.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть на церемонии президента Украины Владимира Зеленского, но официально не приглашал его.

На вопрос журналистов, присылали ли лидеру Украины приглашение на инаугурацию, Трамп ответил: "Нет, но если он хочет приехать, я бы хотел, чтобы он был. Я имею в виду, что я не пригласил его сейчас".

Известно, что почетными гостями события станут три самых богатых человека планеты. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, генеральный директор Meta Марк Цукерберг и основатель маркетплейса Amazon Джефф Безос будут сидеть на специальной платформе вместе с членами команды нового президента.

Инаугурацию Трампа планирует посетить генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу, генеральный директор Google Сундар Пичаи, гендиректор OpenAI Сэм Альтман.

Среди других гостей церемонии традиционно будут члены семьи нового президента, представители Конгресса, судьи Верховного суда, высокопоставленные военные, а также награжденные медалью Почета.

В то же время несколько членов Демократической партии в Конгрессе заявили о бойкоте инаугурации, в частности из-за событий 4-летней давности, когда сторонники Трампа устроили штурм Капитолия во время утверждения результатов выборов.

Церемония вступления в должность 47-го президента США не обойдется без участия звезд. Кантри-певица Кэри Андервуд исполнит песню "America the Beautiful" в сопровождении хора Вооруженных сил и Военно-морской академии США.

Также запланированы выступления диско-группы Village People и оперного певца Кристофера Маччио, который исполнит государственный гимн.

Чем займется президент в день вступления в должность

Во второй половине дня 20 января Дональд Трамп пообещал приступить к работе. Он планирует подписать ряд исполнительных указов, которые не нуждаются в одобрении Конгресса, и должны отменить многие решения администрации Джо Байдена.

Ожидается, что президент подпишет указ, который предоставит офицерам иммиграционной службы больше свободы для ареста мигрантов без криминального прошлого.

Также Трамп может принять указы об отправке большего количества войск на границу США и Мексики и возобновлении строительства стены на границе.

Первые президентские инициативы, вероятно, будут направлены на увеличение добычи нефти. Таким образом, новый лидер Штатов воплотит одно из своих предвыборных обещаний, которое звучало как "бури, детка, бури".

Трамп также может объявить о помиловании осужденных федеральным правительством за участие в беспорядках в Капитолии США 6 января 2021.

Фото: штурм Капитолия в январе 2021 (Getty Images)

Ажиотаж и миллионные пожертвования на инаугурацию

Вечером 20 января 2025 состоится несколько вечеринок и концертов, на которых ожидается участие президента и первой леди. Эти мероприятия финансирует инаугурационный комитет Трампа.

По информации издания The New York Times, команде республиканца удалось собрать рекордные 170 млн долларов (во время первой инаугурации Трампа сумма составляла 107 млн ​​долларов).

Крупнейшим спонсорам комитет пообещал билеты на важные инаугурационные мероприятия, среди которых непосредственно церемония вступления Дональда Трампа в должность и торжественный ужин с президентом и его супругой. Однако спонсоров оказалось так много, что для них не хватило VIP-билетов.

Отметим, о миллионных пожертвованиях на события инаугурации объявили гендиректор OpenAI Сэм Альтман, руководитель Meta Марк Цукерберг, гендиректор Uber Technologies Дара Хосровшахи.

Компания Ford Motor Company и General Motors заявили, что пожертвуют по 1 миллиону долларов каждая и предоставят автопарк для инаугурации. Генеральный директор Amazon Джефф Безос предложил транслировать церемонию на Amazon Prime.

Как пишет NYT, "ажиотаж вокруг пожертвований на инаугурацию Трампа демонстрирует, насколько состоятельные спонсоры и компании стремятся заслужить благосклонность" будущего лидера страны.

При подготовке использовались: публикации Reuters, CNN, NYT, FOX5, The Hill, Politico, данные сайта usa.gov, заявление Дональда Трампа в интервью NBC News.