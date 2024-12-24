Інавгурація Трампа. Коли пройде та чого чекати від нового президента США в Day One

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Де і коли відбудеться інавгурація Трампа

Обраний президент буде приведений до присяги 20 січня 2025 року. Церемонію, найімовірніше, проведе голова Верховного суду США Джон Робертс. Початок - о 12:00 за східноамериканським часом (19:00 за Києвом).

Місце проведення традиційне - перед будівлею Капітолію США у Вашингтоні.

Президент Джо Байден, який йде з посади, заявив, що планує бути присутнім на церемонії і стати свідком передачі влади. Це люб'язність, яку Дональд Трамп не зробив йому чотири роки тому.

Очікується, що тисячі глядачів заповнять Національну алею і наживо спостерігатимуть за інавгурацією. Американцям нагадують, що квитки безкоштовні, але через обмежену кількість необхідно заздалегідь запросити через місцевого чиновника, який представляє їхній виборчий округ у Конгресі. Також буде доступна трансляція на великих екранах.

Крім того, показувати інавгурацію в прямому ефірі будуть усі новинні телеканали, а також канали Білого дому на сайті, у соціальній мережі X і на YouTube.

Про що буде інавгураційна промова Трампа

Після складання присяги Дональд Трамп виступить із промовою. Сам він казав, що має намір представити себе як об'єднувача, а єдність стане темою інавгураційної промови.

"Це зробить вас щасливими: єдність. Це буде посланням єдності", - заявив він у недавньому інтерв'ю на NBC News.

Що це може означати, можна тільки здогадуватися. Уперше Трамп став президентом 2016 року в близьких перегонах із Гілларі Клінтон, а чотири роки потому поступився Білим домом Джо Байдену. Вибори 2024 року показали, що американський електорат залишається розділеним.

У будь-якому разі, тема єдності - це відхід від його інавгураційної промови 2017 року. Тоді він присвятив її опису "зруйнованої країни", яку назвав "американською бійнею".

Хто буде на інавгурації Трампа

Історично лідери іноземних держав нечасто присутні на інавгурації президента США. Це було пов'язано з питаннями безпеки і зазвичай їх представляли дипломати.

Дональд Трамп запросив на 20 січня до Вашингтона кількох лідерів. Його затятий прихильник, президент Аргентини Хав'єр Мілей заявив, що буде присутній. Інший прихильник, угорський прем'єр Віктор Орбан сказав, що розглядає таку можливість.

Китайський лідер Сі Цзіньпін не буде присутній, незважаючи на запрошення. За чутками, Трамп запросив італійського прем'єра Джорджію Мелоні. Серед інших гостей будуть члени Конгресу, судді Верховного суду, високопоставлені військові, колишні президенти і віце-президенти, а також нагороджені медаллю Пошани. Також на церемонії будуть члени сім'ї Трампа.

У минулому знаменитостей, таких як, наприклад, Леді Гага, просили виконати національний гімн перед інавгураційною промовою. Наразі не відомо, кого оберуть для цього у 2025 році.

Day One. Що буде після інавгурації Трампа

Після обіду з лідерами Конгресу в Капітолії кортеж Трампа проїде до Білого дому в супроводі військових полків, шкільних оркестрів, платформ і груп громадян. Потім новий президент і його гості спостерігатимуть за іншою частиною параду з трибуни.

День інавгурації традиційно присвячений пишності та урочистості. Але Трамп також пообіцяв підписати цілу низку указів з різних питань.

Це укази, які не потребують схвалення Конгресу і спрямовані на скасування політики адміністрації Джо Байдена. Очікується, що Трамп надасть імміграційним офіцерам більше свободи для арешту мігрантів без судимостей, відправить більше військових на кордон із Мексикою і відновить будівництво стіни.

Укази також будуть спрямовані на збільшення виробництва енергії та слідуватимуть частій передвиборчій обіцянці "бури, крихітко, бури", яка стосується видобутку нафти.

Крім того, ймовірно, Трамп оголосить помилування кільком засудженим за участь у штурмі Капітолія 6 січня 2021 року.

Увечері в різних місцях Вашингтона відбудуться концерти. Не виключено, що деякі з них відвідає новий президент. Заходи фінансує інавгураційний комітет Трампа. Засновники Amazon Джефф Безос і Meta Platforms Марк Цукерберг оголосили, що пожертвують по 1 млн доларів.

На урочистості в січні 2017 року Трамп зібрав рекордні 106,7 млн доларів.

Що було минулого разу та чи очікуються протести

Під час першої інавгурації Трампа у 2017 році по всій території США пройшли протести.

Наприклад, безпосередньо у Вашингтоні на акції DisruptJ20 було заарештовано близько 200 осіб, включно з протестувальниками, журналістами та медиками. DisruptJ20 - це група, яка присвятила себе протестам проти інавгурації Трампа.

Багатьом було висунуто звинувачення у скоєнні тяжких злочинів, але згодом з десятків осіб звинувачення зняли, близько 20 пішли на угоду з визнанням провини і врешті-решт не було жодного обвинувального вироку. А наступного дня після інавгурації відбувся перший Жіночий марш, на який, згідно з оцінками, по всій країні вийшли понад 4 млн осіб.

У відповідь на майбутню інавгурацію Трампа такі організації, як Жіночий марш, Національний центр жіночого права, Федерація планування сім'ї Америки і Народна демократія планують провести марш 18 січня у Вашингтоні. Очікуються заходи в інших великих містах.

Оскільки інавгурація 20 січня припадає на День Мартіна Лютера Кінга-молодшого, члени Національної мережі дій (NAN) також планують провести мітинг, щоб виступити проти Трампа.

При підготовці використовувалися: інтерв'ю Дональда Трампа для NBC News, публікації Reuters, Politico і Associated Press.