Инаугурация Трампа. Когда пройдет и чего ждать от нового президента США в Day One

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Где и когда состоится инаугурация Трампа

Избранный президент будет приведен к присяге 20 января 2025 года. Церемонию, скорее всего, проведет председатель Верховного суда США Джон Робертс. Начало - в 12:00 по восточноамериканскому времени (19:00 по Киеву).

Место проведение традиционное - перед зданием Капитолия США в Вашингтоне.

Уходящий президент Джо Байден заявил, что планирует присутствовать на церемонии и стать свидетелем передачи власти. Это любезность, которую Дональд Трамп не оказал ему четыре года назад.

Ожидается, что тысячи зрителей заполнят Национальную аллею и будут вживую наблюдать за инаугурацией. Американцам напоминают, что билеты бесплатные, но из-за ограниченного количества необходимо заранее запросить через местного чиновника, который представляет их избирательный округ в Конгрессе. Также будет доступна трансляция на больших экранах.

Кроме того, показывать инаугурацию в прямом эфире будут все новостные телеканалы, а также каналы Белого дома на сайте, в социальной сети X и на YouTube.

О чем будет инаугурационная речь Трампа

После принятия присяги Дональд Трамп выступит с речью. Сам он говорил, что намерен представить себя как объединителя, а единство станет темой инаугурационной речи.

"Это сделает вас счастливыми: единство. Это будет посланием единства", - заявил он в недавнем интервью на NBC News.

Что это может означать, можно только догадываться. Впервые Трамп стал президентом в 2016 года в близкой гонке с Хиллари Клинтон, а четыре года спустя уступил Белый дом Джо Байдену. Выборы 2024 года показали, что американский электорат остается разделенным.

В любом случае, тема единства - это отход от его инаугурационной речи в 2017 году. Тогда он посвятил ее подробному описанию "разрушенной страны", которую назвал "американской бойней".

Кто будет на инаугурации Трампа

Исторически лидеры иностранных государств нечасто присутствуют на инаугурации президента США. Это было связано с вопросами безопасности и обычно их представляли дипломаты.

Дональд Трамп пригласил на 20 января в Вашингтон нескольких лидеров. Его ярый сторонник, президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что будет присутствовать. Другой сторонник, венгерский премьер Виктор Орбан сказал, что рассматривает такую возможность.

Китайский лидер Си Цзиньпин не будет присутствовать, несмотря на приглашение. По слухам, Трамп пригласил итальянского премьера Джорджию Мелони. Среди других гостей будут члены Конгресса, судьи Верховного суда, высокопоставленные военные, бывшие президенты и вице-президенты, а также обладатели медали Почета. Также на церемонии будут члены семьи Трампа.

В прошлом знаменитостей, таких как, например, Леди Гага, просили исполнить национальный гимн перед инаугурационной речью. Пока не известно, кого выберут для этого в 2025 году.

Day One. Что будет после инаугурации Трампа

После обеда с лидерами Конгресса в Капитолии кортеж Трампа проследует в Белый дом в сопровождении военных полков, школьных оркестров, платформ и групп граждан. Затем новый президент и его гости будут наблюдать за остальной частью парада с трибуны.

День инаугурации традиционно посвящен пышности и торжественности. Но Трамп также пообещал подписать целый ряд указов по различным вопросам.

Это указы, которые не требуют одобрения Конгресса и направлены на отмену политики администрации Джо Байдена. Ожидается, что Трамп предоставит иммиграционным офицерам больше свободы для ареста мигрантов без судимостей, отправит больше военных на границу с Мексикой и возобновит строительство стены.

Указы также будут направлены на увеличение производства энергии и следовать частому предвыборному обещанию "бури, детка, бури", которое касается добычи нефти.

Кроме того, вероятно, Трамп объявит помилование нескольким осужденным за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Вечером в разных местах Вашингтона пройдут концерты. Не исключено, что некоторые из них посетит новый президент. Мероприятия финансируются инаугурационным комитетом Трампа. Основатели Amazon Джефф Безос и Meta Platforms Марк Цукерберг объявили, что пожертвуют по 1 млн долларов.

На торжества в январе 2017 года Трамп собрал рекордные 106,7 млн долларов.

Что было в прошлый раз и ожидаются ли протесты

Во время первой инаугурации Трампа в 2017 году по всей территории США прошли протесты.

Например, непосредственно в Вашингтоне на акции DisruptJ20 были арестованы около 200 человек, включая протестующих, журналистов и медиков. DisruptJ20 - это группа, посвятившая себя протестам против инаугурации Трампа.

Многим были предъявлены обвинения в совершении тяжких преступлений, но после с десятков человек обвинения сняли, около 20 пошли на сделку с признанием вины и в конце концов не было ни одного обвинительного приговора. А на следующий день после инаугурации прошел первый Женский марш, на который, согласно оценкам, по всей стране вышли более 4 млн человек.

В ответ на предстоящую инаугурацию Трампа такие организации, как Женский марш, Национальный центр женского права, Федерация планирования семьи Америки и Народная демократия планируют провести марш 18 января в Вашингтоне. Ожидаются мероприятия в других крупных городах.

Поскольку инаугурация 20 января приходится на День Мартина Лютера Кинга-младшего, члены Национальной сети действий (NAN) также планируют провести митинг, чтобы выступить против Трампа.

При подготовке использовались: интервью Дональда Трампа для NBC News, публикации Reuters, Politico и Associated Press.