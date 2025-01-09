Інавгурація Трампа 2025: точна дата і де дивитися

Інавгурація Трампа: дата і місце

Інавгурація Дональда Трампа відбудеться 20 січня 2025 року. Цей день ознаменує початок його другого терміну як президента Сполучених Штатів. Він стане другим президентом в історії, який відпрацює два непослідовні терміни.

Церемонія відбудеться перед будівлею Капітолію США у Вашингтоні (округ Колумбія) і розпочнеться близько 12:00 за східноамериканським часом (19:00 за Києвом).

Під час церемонії Трамп і його віце-президент Джей Ді Венс складуть присягу. Крім того, новий президент США виступить з інавгураційною промовою.

Який вигляд матиме церемонія

За планування та проведення відповідає Об'єднаний комітет Конгресу. За традицією спочатку буде хода до Капітолію, за якою слідуватиме присяга віцепрезидента, присяга президента, інавгураційна промова, почесний від'їзд (президента Джо Байдена) і церемонія вступу на посаду.

Вступну молитву виголосить архієпископ Нью-Йорка, кардинал Тімоті Долан.

У минулому виконати національний гімн перед інавгурацією пропонувалося виконати таким знаменитостям, як, наприклад, Леді Гага. Наразі невідомо, кого оберуть для цього 2025 року. Станом на 9 січня повний список виконавців не опубліковано.

Де можна подивитися інавгурацію

Інавгурація 20 січня буде доступна для перегляду в прямому ефірі новинних телеканалів США, включно з CNN, ABC і CBS.

Новинні агентства та інші медіа, як очікується, транслюватимуть її у своїх додатках і на каналах у YouTube.

Крім того, інші варіанти включають трансляції на сайті Білого дому (White House Live Stream) і на його каналах в YouTube і соціальній мережі X.

Хто буде присутній на церемонії

Відомо, що на інавгурації Трампа будуть присутні президент Джо Байден і перша леді Джилл Байден. Чинний президент говорив, що зробить усе для поновлення традиції мирної передачі влади. Чотири роки тому Дональд Трамп став першим президентом за понад 150 років, який пропустив присягу наступника.

Зі світових лідерів очікують на присутність президента Аргентини Хар'єра Мілея і прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні.

Інші гості - члени Конгресу, судді Верховного суду, високопоставлені військові, колишні президенти і віце-президенти, а також володарі Медалі Пошани.