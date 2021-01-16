Инаугурация Байдена: в центре Вашингтона создают периметр безопасности

В Вашингтоне усиливают меры безопасности перед церемонией инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена. Накануне 20 января вокруг центра столицы создают контрольно-пропускные пункты.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В этом году меры были усилены после того, как сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий 6 января, пытаясь предотвратить окончательное подтверждение победы Байдена.

Служба национальных парков сообщила в пятницу, что немедленно закрывает для посетителей Национальную аллею и культовые достопримечательности США в Вашингтоне как минимум до 21 января. Центр включает в себя такие достопримечательности, как Мемориал Линкольна и памятник Вашингтону. Территория вокруг Белого дома также была закрыта, как и ключевой мост через реку Потомак, который соединяет Вирджинию с Вашингтоном, а также парки Восточного и Западного Потомака, включая Хейнс-Пойнт, которые находятся недалеко от центра.

"Мы не можем допустить повторения хаоса и незаконных действий, свидетелями которых стали Соединенные Штаты и весь мир на прошлой неделе", - заявил журналистам Мэтью Миллер, глава вашингтонского полевого офиса Секретной службы.

Официальные лица США заявили, что ожидают, что численность военнослужащих Национальной гвардии в Вашингтоне, округ Колумбия, вырастет до 25 тысяч, и эта цифра может возрасти еще больше.

Как сообщало РБК-Украина, компания Facebook с 15 января начала блокировать создание любых мероприятий в непосредственной близости от Белого дома и Капитолия США. Ограничения будут действовать до дня инаугурации Джо Байдена, 20 января.

Ранее сообщалось, что сторонники Дональда Трампа в соцсетях призывают к срыву инаугурации избранного президента Джо Байдена.