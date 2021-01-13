Инаугурация Байдена: охранять Вашингтон будут более 20 тысяч военных

В день инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена обеспечивать безопасность будут более 20 тысяч бойков Национальной гвардии. Церемония состоится 20 января.

Об этом сообщает The Washington Post.

"Я думаю, что где-то более 20 тысяч членов Национальной гвардии будут здесь, на площади округа Колумбия", - заявил исполняющий обязанности начальника полиции округа Колумбия Роберт Дж. Конте III.

При этом сотрудник Министерства обороны США на условиях анонимности сообщил изданию, что должностные лица Пентагона все еще работают над планами по оказанию дополнительной поддержки безопасности в день инаугурации.

Фото: нацгвардейцы в Капитолии (twitter.com)

По его словам, переговоры с городскими и федеральными чиновниками об окончательном количестве бойцов Национальной гвардии, которое будет отправлено в Вашингтон, все еще находятся на условной стадии.

Издание сообщает, что на данный момент официальные лица заявляют, что к выходным в Вашингтоне будет 10 тысяч военных. Силы Национальной гвардии в Капитолии и его окрестностях будут вооружены, в то время как другие бойцы, как ожидается, будут безоружными.

Министерство обороны пытается разработать адекватный план оказания помощи Национальной гвардии во время инаугурации и избежать повторения попытки штурма Капитолия, который состоялся на прошлой неделе.

Отметим, что сейчас Капитолий США окружен войсками Национальной гвардии. Они размещены и внутри здания. Сотни бойцов буквально спят в коридорах и даже под бюстом Авраама Линкольна.

Напомним, президент Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне в связи с инаугурацией Джо Байдена. Режим ЧС будет действовать до 24 января.

Кроме того, Служба безопасности Конгресса США предупредила сенаторов о планирующемся штурме Капитолия в день инаугурации Байдена.