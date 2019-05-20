ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На инаугурации Зеленского дежурит спасательный вертолет

Новости » Выборы 2019    20.05.2019 - 10:05
На инаугурации Зеленского дежурит спасательный вертолет
Фото: вертолет ГСЧС (facebook.com/mvs.gov.ua)

Всего на дежурство вышли около 400 спасателей

В Киеве для дежурства в день инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Министерство внутренних дел Украины выделило спасательный вертолет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обеспечивают пожарную и техногенную безопасность во время инаугурации.

"На дежурстве в столице находится около 400 работников ГСЧС Украины и 90 единиц техники", - отметили в МВД.

Кроме того, по информации пресс-службы, для обеспечения реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и опасные события вблизи мест проведения мероприятий организовано дежурство 43 спасателей и шести спецмашин.

Как сообщил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой, публичный порядок и безопасность в Киеве во время инаугурации президента Украины обеспечивают 3,5 тысячи правоохранителей.

 

Напомним, в зале заседаний Верховной Рады не вносили существенных изменений в церемонию инаугурации президента. Суфлер для Зеленского не устанавливали, но саму трибуну усовершенствовали для удобства - было установлено специальное повышение.

Министр энергетики США прибыл в Украину В Раде рассказали процедуру инаугурации Зеленского
Новости Украины Порошенко Зеленский Владимир ЗеленскийГСЧСинаугурация
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь