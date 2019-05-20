На инаугурации Зеленского дежурит спасательный вертолет

Фото: вертолет ГСЧС (facebook.com/mvs.gov.ua)

Всего на дежурство вышли около 400 спасателей

В Киеве для дежурства в день инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Министерство внутренних дел Украины выделило спасательный вертолет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обеспечивают пожарную и техногенную безопасность во время инаугурации.

"На дежурстве в столице находится около 400 работников ГСЧС Украины и 90 единиц техники", - отметили в МВД.

Кроме того, по информации пресс-службы, для обеспечения реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и опасные события вблизи мест проведения мероприятий организовано дежурство 43 спасателей и шести спецмашин.

Как сообщил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой, публичный порядок и безопасность в Киеве во время инаугурации президента Украины обеспечивают 3,5 тысячи правоохранителей.

Напомним, в зале заседаний Верховной Рады не вносили существенных изменений в церемонию инаугурации президента. Суфлер для Зеленского не устанавливали, но саму трибуну усовершенствовали для удобства - было установлено специальное повышение.