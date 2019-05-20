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На інаугурації Зеленського чергує рятувальний вертоліт

Новини » Вибори 2019    20.05.2019 - 10:05
На інаугурації Зеленського чергує рятувальний вертоліт
Фото: вертоліт ДСНС (facebook.com/mvs.gov.ua)

Загалом на чергування вийшли близько 400 рятувальників

У Києві для чергування в день інаугурації новообраного президента України Володимира Зеленського Міністерство внутрішніх справ України виділило рятувальний вертоліт. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС.

Зазначається, що рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій забезпечують пожежну і техногенну безпеку під час інавгурації.

"На чергуванні у столиці перебуває близько 400 працівників ДСНС України та 90 одиниць техніки", - зазначили в МВС.

Крім того, за інформацією прес-служби, для забезпечення реагування на можливі надзвичайні ситуації, пожежі та небезпечні події поблизу місць проведення заходів організовано чергування 43 рятувальників та шести спецмашин.

Як повідомив перший заступник глави МВС Сергій Яровий, публічний порядок і безпеку у Києві під час інавгурації президента України забезпечують 3,5 тисячі правоохоронців.

 

Нагадаємо, у залі засідань Верховної Ради не вносили суттєвих змін в церемонію інаугурації президента. Суфлер для Зеленського не встановлювали, але саму трибуну вдосконалили для зручності - було встановлено спеціальне підвищення.

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