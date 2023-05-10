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ІнАУ закликала ВР не легалізувати на законодавчому рівні побудовану систему автоматичного блокування доменів

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Середа 10 травня 2023 17:47
ІнАУ закликала ВР не легалізувати на законодавчому рівні побудовану систему автоматичного блокування доменів Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК Україна)
Автор: Юлія Бойко

Інтернет асоціація України (ІнАУ) закликала парламент не легалізувати на законодавчому рівні побудовану систему автоматичного блокування доменів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист асоціації до голови Верховної ради.

Так, в листі містять зауваження до проекту закону №9250 від 28.04.2023 про внесення змін до ЗУ "Про електронні комунікації" (щодо протидії фішингу), яким пропонується надати Держспецзв’язку повноваження розробити та затвердити правила протидії фішингу та фішинговим вебсайтам, а також встановити права та обов’язки постачальників DNS.

ІнАУ наголошує, що цей законопроект має на меті легалізувати вже побудовану та, на думку асоціації, незаконно функціонуючу під управлінням НКЦК РНБОУ систему блокування доменів.

У зверненні асоціації також зазначається, що йдеться про встановлення нового, не передбаченого Конституцією виду неправомірного діяння, яке не відноситься ні до злочину, ні до адміністративного або дисциплінарного правопорушення.

Провадження стосовно фішингу повинно здійснюватися відповідно до кодексів України, і у жодному разі не на підставі якихось підзаконних актів, як те пропонується у законопроекті №9250.

ІнАУ просить парламентарів розглянути законопроект №9250 та надати йому відповідну оцінку, беручи до уваги наведену аргументацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ІнАУ провела опитування, у якому взяли участь 78 керівників підприємств, які представляють переважну більшість операторів електронних комунікацій серед членів асоціації. 62% операторів вважають, що впроваджена система блокування доменів несе загрози для інформаційної безпеки України.

Раніше РБК-Україна писало, що ІнАУ назвала систему автоматичного блокування сайтів небезпечною і підтримує її оскарження в судах.

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