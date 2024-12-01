"Інакше він буде марний". Тренер "Роми" назвав єдину умову для ефективності Довбика

Спілкуючись з італійським ЗМІ, наставник нагадав, що у нападника були невеликі проблеми з коліном під час перебування в збірній України. Втім, зараз ніякого дискомфорту він не відчуває.

Щодо низької результативності легіонера, тренер висловився так:

"Довбик – наш форвард, бомбардир, і тому його потрібно якомога краще підтримувати командними діями. Ми недостатньо допомагаємо йому реалізувати свої якості. Дуже важливо, щоб гра команди адаптувалася до його характеристик, щоб він міг стати тим головним героєм, яким, як ми всі знаємо, він може бути".

Раньєрі також озвучив шляхи виправлення ситуації:

"Нам необхідно поліпшити проходження м’яча і створювати для Довбика якомога більше гольових можливостей, інакше він буде марний, – впевнений він. – Я поговорив із командою на цю тему і показав кілька відео, щоб наочно продемонструвати, як ми повинні діяти в плані гри на Довбика".

Наступний матч римський клуб проведе в понеділок, 2 грудня, проти "Аталанти". Початок – о 21:45 за київським часом. Цим поєдинком команди завершать 14-й тур Серії А.

Довбик у "Ромі": що відомо

27-річний нападник перейшов у "Рому" влітку 2024 року, ставши першим українцем в історії "вовків". Трансфер коштував римлянам 32-33 млн євро плюс ще 5-6 млн бонусами.

У поточному сезоні Довбик взяв участь у 17-ти матчах "Роми" в усіх турнірах. На рахунку українця 6 голів і одна результативна передача.

Після 13-ти турів чемпіонату Італії "Рома" з 13-ма очками перебуває в таблиці на 13-й сходинці. У Лізі Європи римляни набрали шість очок за п'ять турів та наразі йдуть 21-ми.