Інакше можливий розкол НАТО. Зеленський назвав умову для миротворців ЄС в Україні

За його словами, у європейських союзників України недостатньо солдатів, щоб стати реальним стримувальним фактором для очільника Кремля Володимира Путіна, а "будь-яке інше рішення ризикує спричинити розкол в альянсі НАТО".

"Цього не може бути без Сполучених Штатів. Навіть якщо деякі європейські друзі думають, що це можливо, ні, цього не може бути. Ніхто не буде ризикувати без США", - сказав він на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Зеленський ще раз підкреслив важливу тезу про те, що переговори з РФ не можуть відбуватися без участі України.

"Ми не хочемо, щоб це відбувалося за спиною України. Я дуже вірю, що США цього не зроблять, хоча я не впевнений, що раніше цього не було. Тут я говорю не тільки про Америку, а й про деяких європейських партнерів", - констатував президент.

Крім того, Зеленський оцінив обіцянку президента США Дональда Трампа розширити експорт американських енергоносіїв як спосіб потіснити Москву, а майбутні переговори - як можливість для Трампа продемонструвати силу США.

"Закінчення війни має бути перемогою Трампа, а не Путіна. Путін для нього ніхто", - констатував він.

Зеленський зазначив, що він хоче заручитися гарантіями безпеки з боку США, і зокрема, Трампа, і Європи, які мають бути достатніми, щоб утримати Кремль від нового вторгнення, "перш ніж вступати в прямий контакт із Путіним".

"Питання тільки в тому, які гарантії безпеки, і, чесно кажучи, я хочу мати розуміння до переговорів. Якщо він зможе гарантувати таку сильну і незворотну безпеку для України, ми будемо рухатися цим дипломатичним шляхом", - констатував він.