Иначе возможен раскол НАТО. Зеленский назвал условие для миротворцев ЕС в Украине

По его словам, у европейских союзников Украины недостаточно солдат, чтобы стать реальным сдерживающим фактором для главы Кремля Владимира Путина, а "любое другое решение рискует вызвать раскол в альянсе НАТО".

"Этого не может быть без Соединенных Штатов. Даже если некоторые европейские друзья думают, что это возможно, нет, этого не может быть. Никто не будет рисковать без США", - сказал он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Зеленский еще раз подчеркнул важный тезис о том, что переговоры с РФ не могут происходить без участия Украины.

"Мы не хотим, чтобы это происходило за спиной Украины. Я очень верю, что США этого не сделают, хотя я не уверен, что раньше этого не было. Здесь я говорю не только об Америке, но и о некоторых европейских партнерах", - констатировал президент.

Кроме того, Зеленский оценил обещание президента США Дональда Трампа расширить экспорт американских энергоносителей как способ потеснить Москву, а предстоящие переговоры - как возможность для Трампа продемонстрировать силу США.

"Окончание войны должно быть победой Трампа, а не Путина. Путин для него никто", - констатировал он.

Зеленский отметил, что он хочет заручиться гарантиями безопасности со стороны США и в частности, Трампа, и Европы, которые должны быть достаточными, чтобы удержать Кремль от нового вторжения, "прежде чем вступать в прямой контакт с Путиным".

"Вопрос только в том, какие гарантии безопасности, и, честно говоря, я хочу иметь понимание до переговоров. Если он сможет гарантировать такую сильную и необратимую безопасность для Украины, мы будем двигаться по этому дипломатическому пути", - констатировал он.