Имя Трампа напечатают на чеках государственной помощи для американцев, - WP

Министерство финансов Соединенных Штатов напечатает имя президента Дональда Трампа на чеках государственной помощи для американцев для поддержки во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Washington Post.

Ссылаясь на источник в налоговой службе США, издание пишет, что соответствующее требование высказал сам президент. В налоговой службе это является беспрецендентным решением.

"Министерство финансов распорядилось, чтобы имя президента Трампа было напечатано на чеках помощи, которые налоговая служба спешит отправить десяткам миллионов американцев", - говорится в сообщении.

В общем чеки материальной помощи пришлют 70 миллионам американцев. Чеки с суммой пособия в 1200 долларов будут иметь надпись "Дональд Дж. Трамп".

Также денежные компенсации в виде переводов на банковские счета получат еще около 80 млн американцев.

Напомним, по данным банков Уолл-Стрит, коронавирус может лишить мировую экономику более 5 триллионов долларов рост в течение следующих двух лет.