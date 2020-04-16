Ім'я Трампа надрукують на чеках державної допомоги для американців, - WP

Міністерство фінансів Сполучених Штатів надрукує ім'я президента Дональда Трампа на чеках державної допомоги для американців задля підтримки під час пандемії коронавірусу. Про це повідомляє The Washington Post.

Посилаючись на джерело в податковій службі США, видання пише, що відповідну вимогу висловив сам президент. У податковій службі це є безпрецендентним рішенням.

"Міністерство фінансів розпорядилося, щоб ім'я президента Трампа було надруковано на чеках допомоги, які податкова служба поспішає надіслати десяткам мільйонів американців", - говориться в повідомленні.

Загалом чеки матеріальної допомоги надішлють 70 мільйонам американців. Чеки із сумою допомоги у 1200 доларів матимуть напис "Дональд Дж. Трамп".

Також грошові компенсації у вигляді переказів на банківські рахунки отримають ще близько 80 млн американців.

Нагадаємо, за даними банків Уолл-Стріт, коронавірус може позбавити світову економіку понад 5 трильйонів доларів зростання протягом наступних двох років.