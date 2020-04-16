Имя Трампа напечатают на чеках государственной помощи для американцев, - WP

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Такое распоряжение издал Минфин США

Министерство финансов Соединенных Штатов напечатает имя президента Дональда Трампа на чеках государственной помощи для американцев для поддержки во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Washington Post.

Ссылаясь на источник в налоговой службе США, издание пишет, что соответствующее требование высказал сам президент. В налоговой службе это является беспрецендентным решением.

"Министерство финансов распорядилось, чтобы имя президента Трампа было напечатано на чеках помощи, которые налоговая служба спешит отправить десяткам миллионов американцев", - говорится в сообщении.

В общем чеки материальной помощи пришлют 70 миллионам американцев. Чеки с суммой пособия в 1200 долларов будут иметь надпись "Дональд Дж. Трамп".

Также денежные компенсации в виде переводов на банковские счета получат еще около 80 млн американцев.

Напомним, по данным банков Уолл-Стрит, коронавирус может лишить мировую экономику более 5 триллионов долларов рост в течение следующих двух лет.