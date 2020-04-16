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Ім'я Трампа надрукують на чеках державної допомоги для американців, - WP

Новини » Економіка     16.04.2020 - 05:27
Ім'я Трампа надрукують на чеках державної допомоги для американців, - WP
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Відповідне розпорядження видав Мінфін США

Міністерство фінансів Сполучених Штатів надрукує ім'я президента Дональда Трампа на чеках державної допомоги для американців задля підтримки під час пандемії коронавірусу. Про це повідомляє The Washington Post.

Посилаючись на джерело в податковій службі США, видання пише, що відповідну вимогу висловив сам президент. У податковій службі це є безпрецендентним рішенням.

"Міністерство фінансів розпорядилося, щоб ім'я президента Трампа було надруковано на чеках допомоги, які податкова служба поспішає надіслати десяткам мільйонів американців", - говориться в повідомленні.

Загалом чеки матеріальної допомоги надішлють 70 мільйонам американців. Чеки із сумою допомоги у 1200 доларів матимуть напис "Дональд Дж. Трамп".

Також грошові компенсації у вигляді переказів на банківські рахунки отримають ще близько 80 млн американців.

Нагадаємо, за даними банків Уолл-Стріт, коронавірус може позбавити світову економіку понад 5 трильйонів доларів зростання протягом наступних двох років.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп
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