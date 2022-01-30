Имущество российских олигархов в Лондоне могут конфисковать. В Британии сделали заявление

По ее словам, что "приоритетом номер один" для Британии сейчас является сдерживание России от нового вторжения в Украину.

Рассказывая о том, как могут быть расширены экономические санкции против России, Трасс заявила, что правительство готово атаковать "любую компанию, которая представляет интерес для Кремля".

"Ничего не исключено. Мы не будем говорить о деталях относительно того, кто и под какими санкциями будет, этот законопроект позволит нам бить по более широким спектром целей, поэтому не будет никого, кто будет думать, что имеет иммунитет от санкций", - отметила министр.

Трасс подчеркнула, что в случае введения санкций олигархам из окружения президента РФ Владимира Путина "негде будет спрятаться".

"Это будет непросто для России", - констатировала глава МИД Британии.

На вопрос о том, могут ли эти меры повлиять на финансы в Великобритании, она ответила, что "самое важное - это защита свободы и демократии", а это "важнее, чем насущные финансовые проблемы".

Ожидается, что законопроект об ужесточении санкционного режима против России будет представлен в британском парламенте на следующей неделе.

Напомним, по данным NYT, самые мощные санкции, которыми пригрозил Кремлю президент США Джо Байден, в случае нового вторжения в Украину могут разрушить всю российскую экономику.

Ранее стало известно, что санкции введенные США могут затронуть лично президента РФ Владимира Путина.