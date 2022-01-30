Майно російських олігархів у Лондоні можуть конфіскувати. У Британії зробили заяву

За її словами, що "пріоритетом номер один" для Британії наразі є стримування Росії від нового вторгнення в Україну.

Розповідаючи про те, як можуть бути розширені економічні санкції проти Росії, Трасс заявила, що уряд готовий атакувати "будь-яку компанію, яка представляє інтерес для Кремля".

"Нічого не виключено. Ми не говоритимемо про деталі щодо того, хто і під якими санкціями буде, цей законопроект дозволить нам бити за ширшим спектром цілей, тому не буде нікого, хто думатиме, що має імунітет від санкцій", - зазначила міністр.

Трасс наголосила, що у випадку введення санкцій олігархам з оточення президента РФ Володимира Путіна "ніде буде сховатися".

"Це буде непросто для Росії", - констатувала глава МЗС Британії.

На питання про те, чи можуть ці заходи вплинути на фінанси у Великій Британії, вона відповіла, що "найважливіше - це захист свободи та демократії", а це "важливіше, ніж нагальні фінансові проблеми".

Очікується, що законопроект щодо посилення санкційного режиму проти Росії буде представлений у британському парламенті наступного тижня.

Нагадаємо, за даними NYT, найпотужніші санкції, якими пригрозив Кремлю президент США Джо Байден, у випадку нового вторгнення в Україну, можуть зруйнувати всю російську економіку.

Раніше стало відомо, що санкції введені США можуть торкнутися особисто президента РФ Володимира Путіна.