"Импортозамещение" в реальности: российские предприятия подделывают "кока-колу" и "спрайт"

"Классические вкусы любимых прохладительных напитков. Прекрасно утоляют жажду и позволяют освежиться", - говорится в описании новинок российского рынка.

Производитель отмечает, что CoolCola - это напиток с "культовым вкусом колы", Fancy - "с узнаваемым вкусом фанты", а Street - "газированный освежающий напиток с натуральными соками лимона и лайма и растительными экстрактами".

Напомним, американская корпорация Coca-Cola заявила о приостановке работы на территории России после начала вторжения в Украину.