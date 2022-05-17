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"Импортозамещение" в реальности: российские предприятия подделывают "кока-колу" и "спрайт"

Фото: На территории России выпустили поддельную Coca-Cola (ochakovo.ru)
Автор: Александр Белоус

Московский завод "Очаково" выпустил подделки напитков Coca-Cola, Fanta и Sprite. Фальсификат получил названия CoolCola, Fancy и Street.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт предприятия.

"Классические вкусы любимых прохладительных напитков. Прекрасно утоляют жажду и позволяют освежиться", - говорится в описании новинок российского рынка.

Производитель отмечает, что CoolCola - это напиток с "культовым вкусом колы", Fancy - "с узнаваемым вкусом фанты", а Street - "газированный освежающий напиток с натуральными соками лимона и лайма и растительными экстрактами".

Напомним, американская корпорация Coca-Cola заявила о приостановке работы на территории России после начала вторжения в Украину.

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Российская Федерация