ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Импортом тока из России могут заниматься только коллаборанты, - эксперт

Автор: РБК-Украина

Закупка электрической энергии из России в условиях вооруженной агрессии этой страны против Украины называется колаборанством.

Самые читаемые новости

Об этом заявил экс-народный депутат, политик Тарас Чорновил в эфире телеканала "Прямой".

"С Россией торгуют и торговали коллаборанты. То, что сейчас постоянно растет (импорт, - ред.) мы умышленно гробим ядерную энергетику, для того, чтобы пустить российскую электричество - вот это и называется колаборантство", - заявил эксперт.

Он подчеркнул, единственно допустимое сотрудничество со страной-агрессором в условиях войны в энергетической сфере - это транзит российских энергоносителей в Европу.

"Есть единственная крайняя точка - критический импорт, или единственная точка - это наши обязательства перед Европейским Союзом, где мы выполняем транзитную функцию. Все, точка, на этом остановились", - добавил экс-нардеп.

Напомним, с 1 февраля Украина начала импорт электроэнергии из России благодаря поправке нардепа Андрея Геруса. За первую неделю объем импорт из РФ вырос более чем вдвое.

Всего с начала месяца Украина приобрела у России 8,5 млн кВт часов электрической энергии.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины электроэнергия из РФимпорт