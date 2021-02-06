Імпортом струму з Росії можуть займатися лише колаборанти, - експерт

Закупівля електричної енергії з Росії в умовах збройної агресії цієї країни проти України називається колаборанством.

Про це заявив екс-народний депутат, політик Тарас Чорновіл в ефірі телеканалу "Прямий".

"З Росією торгують і торгували колаборанти. Те, що зараз постійно зростає (імпорт, - ред.), ми умисно гробимо ядерну енергетику, для того, щоб пустити російську електрику - оце й називається колаборантство", - заявив експерт.

Він наголосив, єдино допустима співпраця з країною-агресором в умовах війни в енергетичній сфері – це транзит російських енергоносіїв в Європу.

"Є крайня єдина точка - критичний імпорт, або єдина точка - це наші зобов’язання перед Європейським Союзом, де ми виконуємо транзитну функцію. Все, крапка, на цьому зупинилися", - додав екс-нардеп.

Нагадаємо, з 1 лютого Україна розпочала імпорт електричної енергії з Росії завдяки поправці нардепа Андрія Геруса. За перший тиждень обсяг імпорт з РФ зріс більш ніж удвічі.

Всього з початку місяця Україна придбала у Росії 8,5 млн кВт годин електричної енергії.