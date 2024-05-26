Імпортної електроенергії недостатньо для покриття дефіциту в енергосистемі, - ДТЕК

Імпорту електроенергії з Європи недостатньо для покриття дефіциту в енергосистемі, який виник внаслідок суттєвих руйнувань в енергетиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука.

"До країни зараз заходить імпортна електроенергія, але її не вистачає для того, щоб перекрити цей дефіцит. Як наслідок, виникає необхідність для балансування системи обмежувати споживання. Іншого виходу наразі немає", - сказав він.

Сахарук зазначив, що основна причина дефіциту - зруйновані чи пошкоджені електростанції внаслідок масованих російських атак по енергетиці. Це призвело до того, що зараз немає можливості виробляти достатній обсяг електроенергії, який потрібен споживачам.

Він пояснив, що наразі єдиний безальтернативний спосіб балансувати енергосистему до відновлення генерації - обмеження споживання споживачів.

"Це робиться для того, щоб не настало ще гірших наслідків. Тому що якщо буде перевантаження системи - це може призвести до аварій, і, як наслідок, до неможливості в принципі довгий час заживити споживачів", - наголосив виконавчий директор ДТЕК.

У підсумку Сахарук додав, що така ситуація зберігатиметься до тих пір, поки Україна не відновить власну генерацію.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що російські війська знищили понад 800 енергетичних об’єктів в Україні. Через це держава втратила 8 ГВт енергогенерації.