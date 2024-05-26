Импортной электроэнергии недостаточно для покрытия дефицита в энергосистеме, - ДТЭК

Импорта электроэнергии из Европы недостаточно для покрытия дефицита в энергосистеме, возникшего вследствие существенных разрушений в энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука.

"В страну сейчас заходит импортная электроэнергия, но ее не хватает для того, чтобы перекрыть этот дефицит. Как следствие, возникает необходимость для балансировки системы ограничивать потребление. Другого выхода пока нет", - сказал он.

Сахарук отметил, что основная причина дефицита – разрушенные или поврежденные электростанции в результате массированных российских атак по энергетике. Это привело к тому, что сейчас нет возможности производить достаточный объем потребляемой потребителям электроэнергии.

Он пояснил, что единственный безальтернативный способ балансировать энергосистему до восстановления генерации - ограничение потребления потребителей.

"Это делается для того, чтобы не наступило еще хуже последствий. Потому что если будет перегрузка системы - это может привести к авариям, и, как следствие, к невозможности в принципе долгое время заживить потребителей", - подчеркнул исполнительный директор ДТЭК.

В итоге Сахарук добавил, что такая ситуация будет сохраняться до тех пор, пока Украина не возобновит собственную генерацию.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль отмечал, что российские войска уничтожили более 800 энергетических объектов в Украине. Из-за этого государство потеряло 8 ГВт энергогенерации.