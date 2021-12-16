Весь импорт угля в Украину идет по формуле "Роттердам+", - нардеп

"Весь импорт угля из США, Колумбии, Казахстана, Польши осуществляется по формуле "Роттердам+". Во всех контрактах прописана базовая цена угля в регионе "Амстердам-Роттердам-Антверпен", - сообщил нардеп.

Нардеп подчеркнул, что если бы для государственных шахт и сегодня действовала формула "Роттердам+" - проблем с углем у нас бы не было.

"На протяжении последних 5 лет я последовательно отстаиваю справедливую цену на уголь, которая отражена в индексе API2, "Роттердам+". Эта понятная для мирового рынка формула объективно была лучшее, что украинская власть сделала для угольной отрасли. 2016-2019 годы были лучше временем для угольников, особенно по сравнению с тем, какой беспорядок творится сегодня", - подчеркнул нардеп.

Волынец убежден, что если бы формула и дальше применялась для государственных шахт, никакого дефицита угля на государственных ТЭС не было бы.

"Угольная отрасль стабильно развивалась, получая справедливую цену за свою продукцию и полностью обеспечивала потребности государственной генерации, 90% мощностей которой сегодня простаивают", - отметил Волынец.