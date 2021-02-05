Импорт тока из России - это диверсия против Украины, - экс-премьер-министр

Открытие импорта электроэнергии из России подрывает энергетическую безопасность государства и лишает Украину возможности интеграции с европейской энергосистемой.

Об этом заявил экс-премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман в эфире телеканала "Україна24".

"Сегодня фактически этими действиями - открытием импорта из России - нам закрывают возможности интеграции с европейской энергетической системы. Диверсия, причем умышленно. Я убежден, что за это кто-то должен отвечать и будет отвечать", - отметил экс-премьер.

Решение разрешить российским энергокомпаниям зарабатывать на поставках в Украину, по мнению Гройсмана, принято намеренно, чтобы разрушить украинскую энергосистему.

"Они берут, открывают шлюз и запускают в Украине российскую электроэнергию. У нас сегодня идет война с Россией. Россия действует абсолютно гибридно. У нас есть военные действия на востоке, у нас есть экономическое давление на Украину, у нас есть информационная война, которую ведет против нас Россия - много разных направлений, по которым Россия пытается ослаблять Украину", - подчеркнул Гройсман.

Напомним, Украина с 1 февраля начала импортировать электрическую энергию из России. С января осуществляются поставки российского тока через Беларусь.

По данным лидера Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца, всего с начала года Украина потратила на закупку российского тока около 350 млн грн.

Импорт тока из России стал возможен благодаря народному депутату Андрею Герусу. Он выступил автором поправки к закону, которая открыла России доступ на энергорынок Украины.