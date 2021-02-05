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Імпорт струму з Росії - це диверсія проти України, - екс-прем'єр-міністр

Автор: РБК-Україна

Відкриття імпорту електроенергії з Росії підриває енергетичну безпеку держави і позбавляє Україну можливості інтеграції до європейської енергосистеми.

Про це заявив екс-прем’єр-міністр України (2016-2019) Володимир Гройсман в ефірі телеканалу "Україна24".

"Сьогодні фактично цими діями - відкриттям імпорту з Росії - нам закривають можливості інтеграції до європейської енергетичної системи. Диверсія, причому навмисне. Я переконаний, що за це хтось повинен відповідати і буде відповідати", - зазначив екс-прем’єр.

Рішення дозволити російським енергокомпаніям заробляти на поставках в Україну, на думку Гройсмана, прийнято навмисно, аби зруйнувати українську енергосистему.

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"Вони беруть, відкривають шлюз і запускають в Україну російську електроенергію. У нас сьогодні йде війна з Росією. Росія діє абсолютно гібридно. У нас є військові дії на сході, у нас є економічний тиск на Україну, у нас є інформаційна війна, яку веде проти нас Росія - багато різних напрямків, по яким Росія намагається послаблювати Україну", - наголосив Гройсман.

Нагадаємо, Україна з 1 лютого почала імпортувати електричну енергію з Росії. З січня здійснюються поставки російського струму через Білорусь.

За даними лідера Незалежної профспілки гірників Михайла Волинця, всього з початку року Україна витратила на закупівлю російського струму близько 350 млн грн.

Імпорт струму з Росії став можливий завдяки народному депутату Андрію Герусу. Він виступив автором поправки до закону, яка відкрила Росії доступ на енергоринок України.

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