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Импорт тока из России и Беларуси вырос после одобрения законопроекта о запрете, - нардеп

Новина українською → Киев, Понедельник 19 апреля 2021 17:32
Импорт тока из России и Беларуси вырос после одобрения законопроекта о запрете, - нардеп Форто: импорт тока из России и Беларуси вырос (Виталий носач, РБК-Україа)
Автор: РБК-Украина

НКРЭКУ уже должна была подготовить решение о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси во исполнение принятого Верховной радой законопроекта.

Об этом заявила народный депутат Людмила Буймистер в Facebook.

"Верховная рада 296 голосами, почти конституционным большинством поддержала запрет импорта из России и Беларуси, такой же позиции придерживаться президент. НКРЭКУ должна была безотлагательно начать подготовку к исполнению закона, однако к сожалению, мы наблюдаем противоположную позицию регулятора", - сообщила нардеп.

По ее словам, 19 апреля Украина осуществила очередной платеж за импорт электроэнергии российской компании "ИнтерРАО".

"Проходит 5-й день с момента принятия решения Верховной рады о запрете импорта, и пока закон не вступил в силу, лоббисты российского импорта решили не терять времени. Параллельно растет импорт тока из Беларуси. Сегодня максимальный объем поставок с 20-х чисел марта", - отметила Буймистер.

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Белоруси в январе-феврале 2021 года. За первые 3 месяца, затраты на импорт превысили 950 млн грн.

15 апреля Верховная рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Беларуси, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям с этими странами.

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