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Імпорт струму з Росії і Білорусі зріс після схвалення законопроекту про його заборону, - нардеп

Новость на русском → Київ, Понеділок 19 квітня 2021 17:32
Імпорт струму з Росії і Білорусі зріс після схвалення законопроекту про його заборону, - нардеп Форто: імпорт струму з Росії і Білорусі зріс (Віталій носач, РБК-Україа)
Автор: РБК-Україна

НКРЕКП вже повинна була підготувати рішення про заборону імпорту електроенергії з Росії і Білорусі на виконання схваленого Верховною радою законопроекту.

Про це заявила народний депутат Людмила Буймістер у Facebook.

"Верховна рада 296 голосами, майже конституційною більшістю, підтримала заборону імпорту з Росії і Білорусі, такої ж позиції дотримуватися президент. НКРЕКП повинна була невідкладно розпочати підготовку до виконання закону, однак на жаль ми спостерігаємо протилежну позицію регулятора", - повідомила нардеп.

За її словами, 19 квітня Україна здійснила черговий платіж за імпорт електроенергії російській компанії "ІнтерРАО".

"Минає 5-й день з моменту прийняття рішення Верховної ради про заборону імпорту, і поки закон не набрав чинності, лобісти російського імпорту вирішили не гаяти часу. Паралельно зростає імпорт струму з Білорусі. Сьогодні максимальний обсяг поставок з 20-х чисел березня", - зазначила Буймістер.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. За перші 3 місяці, витрати на імпорт перевищили 950 млн грн.

15 квітня Верховна рада схвалила законопроект про заборону імпорт струму з Росії і Білорусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів з цими країнами.

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