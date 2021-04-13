Импорт тока из России и Беларуси привел к миллиардному долгу перед шахтерами, - нардеп

Украина потратила на импорт электроэнергии из России и Беларуси 1 млрд грн. Это привело к возникновению миллиардного долга по заработной плате перед шахтерами госшахт.

"1 млрд грн уже ушел из энергосистемы Украины в бюджеты Беларуси и России. Сегодня мы рассматривали вопрос шахтеров, угольной отрасли. Люди не получают заработную плату, задолженность уже перед шахтерами государственными шахтами составляет более 1 млрд грн. Это люди не получают заработные платы", - отметила Гриб.

Нардеп подчеркнула, что парламент планирует рассмотреть запрет на импорт тока из России и Беларуси только после 18 мая, что может привести к оттоку из энергосистемы миллионов гривен.

"И еще не понятно сколько уйдет. Возможно не миллиард, немножко меньше, но мы понимаем насколько те средства сейчас необходимы нашей энергетической системе", - добавила Гриб.