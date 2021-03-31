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Импорт тока с БелАЭС не идет на пользу отношениям Украины с НАТО, - дипломат

Автор: РБК-Украина

Решение Украины импортировать электрическую энергию с Белорусской АЭС грозит партнерским отношениям со странами-членами НАТО.

Об этом заявил дипломат, бывший вице-премьер и министр иностранных дел Константин Грищенко в эфире "Украина 24".

"Здесь однозначно это не "в плюс" и надо разбираться в этом. Это вопрос и политический, и экономический, и его нужно срочно решать", - заявил дипломат.

Он подчеркнул, что на импорт тока в условиях профицита собственных генерирующих мощностей выглядит как минимум нелогичным.

"Однозначно, мне кажется, в ситуации, когда у нас есть собственные атомные электростанции, лучше их более активно использовать, чем закупать в Белоруссии или в любом месте", - добавил Грищенко.

Напомним, 18 марта президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею ограничения импорта тока из России и Беларуси и дал соответствующее поручение правительству. Впоследствии Министерство энергетики пообещало прекратить импорт.

Украина возобновила импорт российской электроэнергии с января 2021 года. За первые два месяца было импортировано свыше 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн.

Поставки осуществляются как напрямую из России, так и в обход через Беларусь. Основным импортером тока из Беларуси стала компания "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука.

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Новости Украины НАТОэлектроэнергия из РФ
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