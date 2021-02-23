Импорт российской электроэнергии разрушает украинскую энергетику, - экс-генпрокурор

Импорт российской электроэнергии - это торговля с оккупантом, которая к тому же приводит к уничтожению украинской энергетики.

Об этом заявил экс-генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире "Україна24".

"Я точно против (импорта тока с РФ, - ред.). Это и торговля с оккупантом, и уничтожение украинской энергетики", - сообщил Луценко Он подчеркнул, что сознательное уничтожение действующей властью отечественного энергорынка путем импорт российского тока будет иметь сверхтяжелые последствия для государства.