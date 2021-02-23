ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Импорт российской электроэнергии разрушает украинскую энергетику, - экс-генпрокурор

Новина українською → Киев, Вторник 23 февраля 2021 09:59
Импорт российской электроэнергии разрушает украинскую энергетику, - экс-генпрокурор Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Импорт российской электроэнергии - это торговля с оккупантом, которая к тому же приводит к уничтожению украинской энергетики.

Об этом заявил экс-генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире "Україна24".

"Я точно против (импорта тока с РФ, - ред.). Это и торговля с оккупантом, и уничтожение украинской энергетики", - сообщил Луценко

Он подчеркнул, что сознательное уничтожение действующей властью отечественного энергорынка путем импорт российского тока будет иметь сверхтяжелые последствия для государства.

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси с января 2021 года. В феврале начались поставки из России. В целом по состоянию на 23 февраля было импортировано 520 млн кВт часов на сумму 830 млн грн.

Прошлый отопительный сезон - с октября 2019 по март 2020 года Украина импортировала свыше 1 млрд кВт часов электроэнергии, что привело к крупнейшему за годы независимости кризису на энергетическом рынке.

В результате остановились 95 угольных шахт, а государственные компании получили рекордные убытки.

Против импорта выступили крупнейшие украинские производители электроэнергии. 15 февраля почти все украинские ТЭЦ обратились к правительству с требованием немедленно запретить импорт.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Энергетика Юрий Луценко
NEWS
Эксперты объяснили последствия запуска "Северного потока-2" для Украины
Эксперты объяснили последствия запуска "Северного потока-2" для Украины
DAILY
Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине