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Імпорт російської електроенергії руйнує українську енергетику, - екс-генпрокурор

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 лютого 2021 09:59
Імпорт російської електроенергії руйнує українську енергетику, - екс-генпрокурор Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Імпорт російської електричної енергії - це торгівля з окупантом, яка до того ж призводить до знищення української енергетики.

Про це заявив екс-генеральний прокурор Юрій Луценко в ефірі "Україна24".

"Я точно проти (імпорту струму з РФ, - ред.). Це і торгівля з окупантом, і знищення української енергетики", - повідомив Луценко

Він наголосив, що свідоме знищення діючою владою вітчизняного енергоринку шляхом імпорт російського струму матиме надтяжкі наслідки для держави.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі з січня 2021 року. В лютому розпочалися поставки з Росії. Загалом станом на 23 лютого було імпортовано 520 млн кВт годин на суму 830 млн грн.

Минулий опалювальний сезон - з жовтня 2019 по березень 2020 року - Україна імпортувала понад 1 млрд кВт годин електроенергію, що призвело до найбільшої за роки незалежності кризи на енергетичному ринку.

В результаті зупинилися 95 вугільних шахт, а державні компанії отримали рекордні збитки.

Проти імпорту виступили найбільші українські виробники електроенергії. 15 лютого майже всі українські ТЕЦ звернулися до уряду з вимогою негайно заборонити імпорт.

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Новини України Енергетика Юрій Луценко
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